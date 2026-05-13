Rússia emite mandado de captura contra ex-ministro da Defesa britânico

O Ministério do Interior da Rússia emitiu hoje um mandado de captura contra o ex-ministro da Defesa do Reino Unido Ben Wallace por um processo penal não especificado.

A agência espanhola EFE relatou que Wallace apareceu hoje na base de dados do Ministério do Interior, que não especificou o motivo para a emissão da ordem, embora a imprensa russa indique que se deve muito provavelmente à sua posição em relação à guerra na Ucrânia.

"É procurado ao abrigo de um artigo do Código Penal", indicou o ministério, referiu a agência russa TASS, acrescentando, citando fontes de segurança, que o motivo pode ser um caso de terrorismo.

De acordo com a imprensa russa, o antigo ministro da Defesa britânico, que exerceu o cargo entre 2019 e 2023, apelou no ano passado ao lançamento de ataques contra a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

O Kremlin (presidência russa), que hoje voltou a pedir à Ucrânia que retire as suas tropas de todos os territórios ucranianos anexados por Moscovo, classificou esses comentários na altura como "estúpidos".

Moscovo e Londres mantêm relações tensas há décadas, embora a animosidade mútua se tenha agravado com o início da invasão russa da Ucrânia.

Em março passado, o Kremlin acusou o Reino Unido de estar envolvido no ataque ucraniano com mísseis Storm Shadow contra uma fábrica de 'microchips' na região fronteiriça de Briansk, onde morreram seis pessoas e cerca de 50 ficaram feridas.

Além disso, pouco tempo depois, Moscovo expulsou um diplomata britânico sob suspeita de espionagem.