Madeira recebe 83 passageiros oriundos da Venezuela

O quarto voo de repatriamento Caracas-Lisboa, organizado pelas autoridades portuguesas, chega esta quinta-feira a Portugal com 295 passageiros a bordo.

177 são cidadãos portugueses, e 83 têm como destino final na Madeira.

Os restantes 118 passageiros têm como destino final países da Europa e da União Europeia, entre os quais Espanha, França, Alemanha, Finlândia, Grécia e Reino Unido. A presença de cidadãos de outros nacionalidades no voo deve-se ao facto de já terem existido cedências de lugares a cidadãos portugueses em voos organizados por outros países da UE, retribuindo-se, assim, os lugares facultados à data.

Também há pessoas que viajaram no sentido inverso, regressando à Venezuela nos voos de facilitação.

Recorde-se que no dia 3 de Novembro, este voo de repatriamento saiu do Aeroporto Humberto Delgado com destino a Caracas. Naquele voo seguiam 71 madeirenses a bordo que regressaram à Venezuela.

Os voos de repatriamento promovidos por Portugal já permitiram o regresso à Venezuela de 101 lusodescendentes da Madeira.