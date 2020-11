Câmara do Funchal abre concursos para cargos dirigentes

A Câmara Municipal do Funchal informa que se encontram abertos, até ao próximo dia 16 de novembro, procedimentos concursais com vista ao recrutamento dos cargos de direção intermédia de 2.º e 3.º grau abaixo enunciados, ao abrigo do disposto no estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Cargo Código da Oferta de Emprego na BEP Chefe da Divisão de Estudos e Projetos OE202011/0013 Chefe da Divisão de Planeamento, Controlo e Inovação OE202011/0017 Chefe da Divisão de Distribuição de Água OE202011/0019 Chefe da Divisão de Águas Residuais Urbanas OE202011/0020

Chefe da Divisão Comercial e Administrativa

OE202011/0021 Chefe da Unidade de Remunerações e Gestão Processual OE202011/0022 Chefe da Unidade de Gestão de Contratos OE202011/0023

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do júri, dos métodos de selecção e outras informações de interesse para a apresentação das candidaturas consta das respectivas publicitações na BEP e da página electrónica do Município do Funchal. A apresentação das candidaturas deve ser efectuada em suporte de papel, através do preenchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória, o qual pode ser obtido na página electrónica do Município. As candidaturas devem ser entregues pessoalmente na Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal do Funchal, ou remetidas por correio registado, com aviso de recepção, dirigido ao Presidente da CMF, Divisão de Recursos Humanos, Praça do Município, 9004-512 Funchal, até ao termo do prazo de candidatura (16 de Novembro de 2020).