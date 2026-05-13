Governos dos Açores e da República reforçam parceria para promoção do turismo regional

O Governo Regional dos Açores e o Governo da República estão a desenvolver um trabalho conjunto para o "reforço da mobilidade aérea e da conectividade da região", divulgou hoje o executivo açoriano.

Segundo um comunicado do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), os dois executivos "estão a desenvolver um trabalho conjunto, estruturado e contínuo, com vista ao reforço da mobilidade aérea e da conectividade da região, essencial ao desenvolvimento sustentável do turismo e da economia açoriana".

A parceria estratégica envolve a Visit Azores (associação de promoção turística dos Açores), o Turismo de Portugal, as companhias aéreas, a ANA - Aeroportos de Portugal e a Aerogare Civil das Lajes, "abrangendo áreas-chave como a promoção do destino e o reforço da conectividade aérea, com ações delineadas para o curto, médio e longo prazo".

"Trata-se de um trabalho que já decorre há algum tempo e que terá continuidade, numa lógica de desenvolvimento sustentado e evolutivo do destino Açores, consciente de que os seus efeitos estruturais exigem tempo para se consolidarem", referiu a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, numa reunião de trabalho dedicada ao setor do Turismo, realizada na terça-feira, no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

No encontro estiveram presentes o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, e as principais associações empresariais do turismo da região, "evidenciando um alinhamento institucional e operacional inédito em torno dos desafios atuais do setor", lê-se na nota do Governo Regional.

No encontro, é referido, ficou garantido que o Governo dos Açores e o Governo da República "manterão um trabalho permanente de prospeção junto das companhias aéreas, com o objetivo de assegurar mais voos, maior conectividade e melhores condições de mobilidade de e para os Açores".

"No quadro desta cooperação, está já em fase de desenvolvimento um plano promocional específico para o próximo inverno, com forte envolvimento do Turismo de Portugal, cuja implementação será liderada pela Visit Azores, reforçando a presença dos Açores junto do mercado nacional", lê-se no comunicado.

Berta Cabral, citada na nota, reconheceu que o turismo regional "atravessa uma fase particularmente exigente", decorrente de uma conjugação de fatores, "incluindo a retração do mercado nacional e uma conjuntura internacional desfavorável, com impactos globais no setor turístico, influenciada pelo conflito no Médio Oriente, pela subsequente instabilidade associada à crise dos combustíveis e também pela geopolítica internacional".

A este contexto soma-se "a saída da Ryanair e a consequente redução da oferta de lugares disponíveis para a região, com efeitos imediatos na procura".

Apesar das dificuldades conjunturais, Berta Cabral referiu que "o rumo mantém-se", com uma "aposta firme na qualificação, valorização, diversificação do produto e no posicionamento sustentável dos Açores como destino de excelência".

A secretária regional do turismo salientou ainda que a recente eleição de Nuno Leandro como presidente da Visit Azores, representa "a face visível de um processo de revitalização da associação".

"Todas as associações empresariais presentes tiveram a oportunidade de apresentar as suas principais preocupações, questões e sugestões, contribuindo, desta forma, não apenas para o diagnóstico da realidade operacional, mas sobretudo para projeção de perspetivas de futuro", indicou o executivo açoriano.

No final da reunião, "ficou claro que decisores políticos regionais e nacionais, bem como os agentes económicos, estão alinhados e a trabalhar de forma articulada para ultrapassar a atual fase menos favorável do turismo, setor que continua a assumir-se como uma das principais alavancas da economia açoriana", acrescentou o executivo.