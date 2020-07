Tome nota da agenda desta sexta-feira, 31 de Julho

- CMF assina protocolo com a organização do Rally Vinho Madeira, nos Paços do Concelho, pelas 10 horas.

- Conferência de imprensa do Grupo Parlamentar do PS-, na Assembleia Legislativa Regional, às 11 horas.

Ireneu Barreto recebe em audiência a direcção regional do PCP, Palácio de São Lourenço, pelsa 11 horas.

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente na cerimónia de apresentação dos novos membros eleitos da Assembleia de Delegados e Órgãos Sociais da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitetos, a ter lugar nos jardins da Quinta Magnólia, no Funchal. A cerimónia tem o seu início agendado para as 11h30.

- Entrega de prémios do projeto ‘Banco de Ideias 2020’, intitulado ‘Como tornar o teu concelho mais sustentável e inclusivo?’, promovido pela Associação de Amigos das Artes- Teatro Metaphora em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que decorre no Museu de Imprensa da Madeira, pelas 15 horas.

- Câmara Municipal de Porto Moniz entrega medicamento aos apicultores, pelas 18h30, no Salão Nobre desta Câmara Municipal.

- No dia em que se assinala o primeiro aniversário da reabertura da Quinta Magnólia, 31 de Julho, os jardins da Quinta acolhem, às 19 horas desta sexta-feira, o concerto do grupo ‘Stardust Acoustic Project’, inserido no projecto ‘Magnólia Sunset’, uma iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

- Akoustic Junkies, pelas 20 horas, no Cais do Carvão. O evento está esgotado em termos de público presencial, mas é possível ver a transmissão da actuação através das páginas oficiais do Município no Facebook (Câmara Municipal do Funchal) e no Instagram (funchal_municipio).

- A partir das 20h30, DJMário Rey anima final de tarde ‘By The Sea’, no Qasbah, no Lido, Funchal.

- Afonso Silva apresenta música ao vivo, pelas 21 horas, na Quinta da Tamargueira -Porto Santo.

- Sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projeção de ‘Liberdade’.

- A Câmara da Ponta do Sol dá início ao Ciclo de Cinema de Verão dedicado à Sétima Arte italiana. Pelas 21h45, no jardim da Loja do Munícipe, será exibido o filme ‘Palombella Rossa’, de Nanni Moretti.

- A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe mais uma noite divertida com o popular videojogo de cultura geral ‘Dr. Why Madeira’.

- KT Duo actua ao vivo, pelas 22 horas, no Nikita Lounge Pub, no Caniço.

- O DJ Celso Velosa estará, a partir das 22 horas, na cabina de som do 23 Vintage Bar que se volta a mudar esta sexta-feira e sábado para o Café do Teatro.

- DJ Sil estará no Taskaki Klub Kafé, no Porto Santo, a partir das 22 horas, para passar música até às 2 horas.

- ‘Copacabana Open Air Experience’ no Jardim Sul do Casino da Madeira, com o DJ

Luís Gonçalves. No Garden, a cabina de som estará sob os comandos do DJ Michael C.