Tome nota da agenda desta sexta-feira

- O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas visita, às 10 horas, as obras de beneficiação do Pavilhão da Escola Jaime Moniz, mais conhecido como Pavilhão do Funchal.

- À mesma hora, o Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira, aborda, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo.

- A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, visita, pelas 10 horas, as obras de beneficiação do Caminho Florestal da Eira do Serrado-Sorveiras.

- O Juntos pelo Povo aborda, às 10h45, o tema da educação, na sede do Sindicato dos Professores da Madeira, no Funchal.

- O Partido Socialista visita a Companhia de Engenhos do Norte – Engenho do Porto da Cruz. A visita tem início às 10h, estando as declarações do presidente do PS-M, Paulo Cafôfo, previstas para as 10h30.

- Às 11h15, é a vez do PCP reunir-se com o Sindicato dos Professores da Madeira na Sede do Sindicato, para tratar de assuntos relacionados com o aprofundamento das respostas sócio educativas na Região Autónoma da Madeira.

- Às ·14h30, procede-se à abertura do Secretariado e Check-in do Ecotrail Madeira, na Av. Arriaga – Largo da Restauração.

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita às 15h30, uma exploração agrícola situada na Fajã da Corsa, freguesia da Ilha, Santana, com 6.600 metros quadrados, cujo proprietário é um jovem empresário agrícola que viu o seu projeto apoiado ao abrigo do PRODERAM 2020.

- O secretário regional de Turismo e Cultura preside, pelas 16 horas, à assinatura do contrato de depósito entre a Fábrica Paroquial da Igreja de São Jorge e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura que irá decorrer no Arquivo e Biblioteca da Madeira.