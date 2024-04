MIUT vai condicionar acessos às serras da Madeira

As Secretarias Regionais de Agricultura e Ambiente e Equipamentos e Infraestruturas informam, através de comunicado, que na sequência da solicitação da organização do MIUT, vai condicionar alguns acessos nas zonas do Pico do Areeiro, Pico Ruivo, Poiso e Eira do Serrado, por motivos de segurança.

"Atendendo à recente solicitação do Clube de Montanha do Funchal, organizador do MIUT, e uma vez que esta prova contará com três mil participantes e que as condições meteorológicas prevêem-se desfavoráveis, amanhã, sábado, entre as 6 e às 18 horas", pode ler-se no comunicado conjunto.

Assim, o IFCN vai condicionar o acesso ao Percurso Pedestre Pico do Areeiro - Pico Ruivo. Também a Estrada Florestal da Eira do Serrado - Pico do Areeiro vai estar condicionada, podendo esta apenas ser utilizada pelas viaturas de emergência e protecção civil, bem como pelas viaturas de apoio à prova do MIUT. Por fim, o trânsito na Estrada Regional entre o Poiso e o Pico do Areeiro, também estará condicionado, o qual será controlado pela PSP.