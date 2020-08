Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 12 de Agosto

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na cerimónia de celebração do Dia Internacional da Juventude, que terá lugar, pelas 18 horas, na Quinta Magnólia. Na oportunidade, serão assinados 18 contratos-programa com associações juvenis da Região, no valor global de 138 001,00 euros.

Realiza-se a tomada de posse da Mesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira – Serviços, que decorre, pelas 17 horas, nas instalações da ACIF-CCIM.



O Grupo Parlamentar do PSD Madeira realiza, pelas 10h30, uma iniciativa política junto à Pousada da Juventude do Funchal, na Avenida Calouste Gulbenkian.

O Grupo Parlamentar do PS-M promove uma conferência de imprensa, pelas 10 horas, junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

O Juntos pelo Povo (JPP) aborda amanhã, pelas 11 horas, a temática do ordenamento territorial, na rua Casais da Serra, Lombo dos Marinheiros, Calheta. A iniciativa conta com a presença de Élvio Sousa, como porta-voz.

A CDU realiza, pelas 16 horas, no Bairro do Hospital, junto à Escola EB1/PE. Cruz de Carvalho, na freguesia de São Pedro, uma iniciativa política para abordar a necessidade de intervenção nas áreas exteriores deste complexo habitacional.

O secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural reúne-se, pelas 17 horas, com a Associação de Produtores da Ilha do Porto Santo (APIPS), no Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional. Já pelas 18h30, Humberto Vasconcelos irá entregar os certificados aos agricultores que frequentaram as formações em apicultura, podas e enxertias e aplicação de produtos fitofarmacêuticos, numa cerimónia que decorrerá no Campo Experimental do Farrobo.