OE2021 não apresenta soluções para a estratégia do mar na Madeira

Sara Madruga da Costa criticou hoje, perante o Ministro do Mar, as contradições do Governo da República ao não apresentar no Orçamento de Estado para 2021 soluções para a estratégia do mar na Madeira.

A deputada madeirense fez questão de evidenciar que a proposta em curso do Orçamento de Estado “praticamente nada representa de novo para a Região”, por considerar que “não há previsão legal, neste Orçamento de Estado, para o mar e para Madeira, não há despesas de investimento previstas nem tampouco o Governo da República é capaz de esclarecer o porquê de não ter cumprido, em 2020, as propostas que foram aprovadas, neste parlamento, quanto ao ferry”, sublinhou a deputada Social-democrata, referindo-se, neste último caso, à implementação desta linha marítima mas, também, à criação do grupo de trabalho vocacionado para esse efeito.

A deputada lembrou ainda a falta de resposta da República quanto aos apoios para a renovação da frota pesqueira da Madeira e o atraso na portaria dos registos eletrónicos do Registo Internacional de Navios da Madeira, que ainda está por publicar.