Ministro da administração Interna admite encerramento de esquadras da PSP em Lisboa

O ministro da Administração Interna admitiu hoje o encerramento de esquadras da PSP em algumas zonas urbanas, como em Lisboa, garantindo que esta medida visa colocar mais polícias nas ruas.

"Estamos a pensar em reorganizar estruturas de esquadras em algumas zonas urbanas, designadamente na zona de Lisboa", disse Luís Neves no programa "Grande Entrevista" da RTP notícias, referindo que o objetivo é ter "menos esquadras para se ter mais gente [polícias] na rua e junto das pessoas".

O ministro explicou que uma esquadra exige no mínimo quase 30 pessoas, mas recusou a criação de "super esquadras".

"Posso garantir aos lisboetas e portuenses que o fecho de uma esquadra vai levar a que sintam mais presença dos polícias na rua", salientou.