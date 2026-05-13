Euro cai face ao dólar pela segunda sessão consecutiva

O euro caiu ontem face ao dólar, pela segunda sessão consecutiva, para 1,1709 dólares, num contexto de incerteza nos mercados devido à guerra no Irão.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1709 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1773 dólares.

O euro também caiu ligeiramente face ao iene, mas subiu em comparação com a libra.

O conflito no Médio Oriente tem condicionado os mercados cambiais e energéticos, com a Agência Internacional de Energia (AIE) a rever em baixa a previsão da procura mundial de petróleo para este ano, para 104 milhões de barris por dia, devido ao impacto económico da guerra e ao encerramento do estreito de Ormuz.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) também divulgou hoje que a produção de petróleo dos seus países recuou em abril para 18,98 milhões de barris por dia, menos 34% que antes do início da guerra.

O dia de hoje fica marcado pela chegada de Trump a Pequim, onde realiza a sua segunda visita ao gigante asiático -- a segunda, depois da realizada no seu primeiro mandato, em 2017 --, que será marcada pelas relações comerciais entre os países, as tensões tecnológicas, Taiwan e a guerra no Irão.

Divisas.................quarta-feira....................terça-feira

Euro/dólar..............1,1709.......................1,1773

Euro/libra..............0,86640.....................0,86316

Euro/iene................184,83......................185,03

Dólar/iene...............157,85......................157,16