Contacto de aluno com caso positivo leva a novas medidas na escola do Estreito

À semelhança do que já aconteceu com outras estabelecimentos de ensino nos últimos dias, a Escola dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos viu-se forçada, hoje, a pôr em prática algumas das medidas previstas no seu plano de contingência da Covid-19.

Em causa um aluno que terá tido contacto directo com um familiar a quem foi diagnosticada Covid-19. Este aluno, esclareceu, ao DIÁRIO, António Mendonça, faltou às aulas ontem e hoje, pelo que, acreditam os responsáveis pela escola que o risco deverá ser baixo. "Estamos a falar de contactos de um contacto, pelo que esperamos que tudo venha a correr da melhor forma", adianta.

Ainda assim, e seguindo o que está estipulado no respectivo plano de contingência, uma turma do 6.º ano foi dispensada das actividades lectivas presenciais até que a situação seja cabalmente esclarecida. As autoridades de saúde tomaram já conta da situação, pelo que, "todas as medidas que a escola implementou, ou venha a implementar, estão de acordo com as indicações que vamos recendo do delegado de saúde. Foi assim ontem, e tem sido assim hoje", referiu o presidente do Conselho Executivo daquela escola.

O também docente faz questão de salientar que "não está em causa qualquer aluno infectado", pelo menos para já esse cenário não existe, ainda assim, porque terá havido um contacto próximo com um caso positivo, resolveram "actuar em função da situação". Este caso não tem qualquer relação com a situação divulgada ontem de um professora daquela escola que testou positivo para o novo coronavírus.

Os encarregados de educação foram previamente contactados pela escola, tendo-lhes sido explicada a situação. Só depois disso os cerca de 15 alunos foram dispensados e regressaram às suas residências, onde deverão permanecer nos próximos dias.