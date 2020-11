Encerramento da Rua das Maravilhas deixa trânsito congestionado

Devido a uma intervenção no jardim da Via 25 de Abril, a Câmara Municipal do Funchal procedeu hoje ao encerramento rodoviário do arruamento que liga a Rua das Maravilhas à Rua de São João, no Funchal.

A situação gerou algum congestionamento no trânsito, essencialmente no período de almoço.

O arruamento irá permanecer encerrado até às 17 horas, informa a autarquia.