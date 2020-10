Trânsito para enervar logo de manhã

Bom dia.

Já começa a ser difícil entrar no Funchal a esta hora, com o trânsito a acumular-se sobretudo nas saídas da via rápida e zonas envolventes. As saídas em direcção a São Martinho e à Pena já estão com alguma pressão e a próximo ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e à Escola Dr. Horácio Bento Gouveia também.

A Rua das Maravilhas e Rua Luís de Camões estão practicamente impedidas. É também o que acontece na Avenida do Infante. O mesmo se passa no Caminho de Santo António, como é costume, onde a esta hora há uma grande afluência de carros.

Na Rua da Ribeira de João Gomes e na Rua Visconde Anadia também já são zonas críticas antes das 8 horas. A grande afluência de carros também acontece em sentido contrário, na Rua Brigadeiro Oudinot.

A Avenida do Mar é outra das zonas complicadas, mas principalmente junto à rotunda em frente ao Marina Shopping. No resto da avenida, o trânsito ainda se faz desimpedido.

Mais acima, é na Rua Dr. Brito Câmara e na Avenida Calouste Gulbenkian que o trânsito está lento, mas também só nas saídas da rotunda.

Próximo da Cruz Vermelha, o Largo Severiano Ferraz é outra das zonas vermelhas.

A Estrada Monumental acusa trânsito lento, nomeadamente junto ao Hotel Reid´s e em Câmara de Lobos, na Estrada João Gonçalves Zarco conte com trânsito lento. A entrada na via rápida em Câmara de Lobos é outra das zonas condicionadas.