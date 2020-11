Professora do Campanário em isolamento por precaução

Uma professora da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Corujeira, no Campanário, está em isolamento profilático desde a semana passada, após um familiar directo ter testado positivo para a Covid-19.

De acordo com a direcção daquele estabelecimento de ensino, a docente terá feito uma viagem para o exterior da Região, tendo testado negativo quando regressou à Madeira. O mesmo acontecendo com o familiar que a acompanhou, embora este viesse a desenvolver sintomas alguns dias depois, acabando por testar positivo num segundo teste realizado.

Já a docente, que chegou a dar aulas após ter regressado à Madeira, mantém-se 'negativa' até ao momento, aguardando, apenas, que a autoridade regional de saúde autorize o seu regresso à escola, que deverá acontecer apenas após a recuperação do seu familiar.

O estabelecimento de ensino não necessitou de activar o seu plano de contingência, depois de observadas as recomendações da autoridade de saúde.