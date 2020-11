Trânsito lento esta terça-feira

Já começa a ser difícil entrar no Funchal a esta hora, com o trânsito a acumular-se sobretudo nas saídas da via rápida na Pena, em São Martinho, junto ao Laboratório Regional de Engenharia Civil, e também na saída próximo ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e à Escola Dr. Horácio Bento Gouveia.

Na via rápida, o trânsito está entupido na zona da ponte dos Socorridos, perto de Câmara de Lobos. Do lado contrário, é nas entradas para a via rápida, na zona da Cancela e Garajau, que o trânsito está lento.

Em direcção ao Funchal, a Estrada da Boa Nova já está complicada a esta hora e próximo da Cruz Vermelha, o Largo Severiano Ferraz é outra das zonas vermelhas.

Na Estrada Monumental, é em frente ao abandonado Hotel Madeira Palácio que se concentram mais carros, seguindo-se as redondezas do Centro Comercial Fórum Madeira e, mais à frente, desde o Centro Comercial Monumental Lido até perto do Hotel Reid´s. Acima, a Rua da Casa Branca está com trânsito moderado.

A Avenida Luís de Camões também é de evitar esta manhã e a Rua das Maravilhas regista trânsito intenso.

A Avenida do Infante e a Avenida do Mar, sentido centro do Funchal, são outras das artérias a acusar lentidão na estrada.

A Rua da Ribeira de João Gomes e a Rua Visconde Anadia já estão complicadas antes das 8 horas. Em sentido contrário, na Rua Brigadeiro Oudinot, a afluência também se faz sentir.

A 5 de Outubro e a 31 de Janeiro estão com trânsito intenso e também a Rua Alferes Veiga Pestana e a Rua do Bom Jesus.