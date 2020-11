Novas regras para a Madeira são para vigorar entre 15 de Dezembro e 15 de Janeiro

Miguel Albuquerque anunciou esta manhã, numa visita à Horários do Funchal, que as novas medidas restritivas para a Madeira serão anunciadas antes do Conselho de Governo, que habitualmente se realiza à quinta-feira, e que as normas irão vigorar entre 15 de Dezembro e 15 de Janeiro, ou seja, durante um mês.

O chefe do executivo madeirense salientou que este será “um conjunto de princípios genéricos que serão adoptados relativamente às nossas festas”, num procedimento que “será gradual, porque vai depender sempre da evolução pandémica”.

Vamos lançar os mínimos. O que é que não vai haver e o que existe em que condições é que será concretizado. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira

De resto, nesta visita Albuquerque aproveitou para agradecer aos 547 colaboradores do grupo de transportes públicos pelo “desempenho que tiveram e continuam a ter durante a pandemia”.

“É um trabalho muito importante que foi desempenhado com grande sentido de serviço público por todos os profissionais, sujeitos a algum risco. Mas, como sabem, esta empresa tem cumprido com todas as normas relativas à prevenção da covid-19. Em plena pandemia, no período mais crítico e também agora, os profissionais dos Horários do Funchal tiveram um comportamento exemplar”, destacou.

Temos perspectiva de investimento, nos próximos anos, em cerca de 40 milhões de euros, para aquisição de viaturas, melhoria de logística, bilhética e tudo o que se relaciona com mobilidade confortável dos cidadãos. Neste momento, o nosso programa está a ser cumprido com um ligeiro atraso, devido ao fornecimento. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira

Até 2022, o Governo Regional perspectiva trazer para a Região 115 novos autocarros.