"Paulo Cafôfo é um falhado"

Rui Barreto desferiu hoje um duro ataque a Paulo Cafôfo. Depois das declarações do líder do PS-Madeira, em que pedia apoios a fundo perdido para as empresas da Região e exemplificando que a prova do "falhanço" das medidas do executivo é o aumento do desemprego, eis que o secretário regional da Economia não demorou em retorquir.

Em visita às instalações da Horários do Funchal, na Fundoa, o centrista disse que Paulo Cafôfo “tem revelado um estado patológico de desorientação” e frisou que o “falhanço que tem existido é a política do Partido Socialista” e não a política do Governo Regional da Madeira.

“A linha InvestRAM é a linha mais competitiva do país. Abrimos uma segunda fase e já entraram mais de 1.300 candidaturas no valor de 22 milhões de euros, o que perfaz com os 58 um total de 80 milhões de euros dos 100. Na Madeira, as linhas são anunciadas, operacionalizadas e pagas às empresas, ao contrário do que se tem passado no continente. Veja-se este recente anúncio do apoio ao comércio e restauração, em que não existe portaria, não existe regulamentos, e onde as empresas não sabem como se podem candidatar”, acusou.

Rui Barreto lamentou “desiludir aqueles que querem que corra tudo mal para poderem estar persistentemente a criticar” e que “estão a fazê-lo para iludir os empresários e a população em geral”.