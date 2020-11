CEHA encerrado devido a caso Covid-19

O Centro de Estudos de História do Atlântico - Alberto Vieira (CEHA) está, desde ontem, encerrado ao público devido à confirmação de um caso de Covid-19 entre os seus colaboradores.

O DIÁRIO tentou, desde o dia de ontem, confirmar junto da tutela, nomeadamente a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, bem como da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, que integra a direcção de serviços deste centro de investigação, mas só esta manhã foi possível validar a situação.

Mesmo sem se pronunciar sobre o que estaria na origem do encerramento, delegando qualquer informação sobre a Covid-19 para a Autoridade de Saúde regional, fonte do Gabinete do Secretário Regional deu conta de que o centro permanecerá fechado nos próximos dias.

Este será, no momento, o único serviço na dependência do Governo Regional encerrado devido ao público devido à Covid-19. Relembre-se que, no dia de ontem, no âmbito do poder local, também a Junta de Freguesia de Câmara de Lobos deixou de fazer atendimento ao público devida à infecção com o novo coronavírus de um dos seus funcionários administrativos.