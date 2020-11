Caso de Covid-19 na 'Escola Hoteleira'

Desde segunda-feira que a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira tem um caso confirmado de Covid-19 entre os seus colaboradores, cujo contágio terá acontecido fora do estabelecimento de ensino.

De acordo com o comunicado divulgado na página da escola, a colaboradora em causa terá dado conta da situação durante o dia de ontem, tendo a direcção, posteriormente, acertado com as autoridades de saúde as medidas a tomar.

Conforme dão conta, através do mesmo comunicado, "os contactos classificados como tendo exposição directa serão submetidos a teste (neste ponto, importa referir que o parecer técnico considera a probabilidade de contágio muito baixa face ao comportamento da funcionária no cumprimento da etiqueta respiratória)".

Como "medida cautelar" a colaboradora foi dispensada já desde segunda-feira passada. Ainda assim, alguns alunos e encarregados de educação fizeram chegar ao DIÁRIO a sua insatisfação pelo que chamam falta de informação por parte da escola. Além disso, mostram-se preocupados em relação ao perigo de contágio devido ao facto da funcionária em causa ter estado ao serviço na sexta-feira, altura em que acreditam já estar infectada, passando por muitos espaços da escola e contactando com várias pessoas dadas as funções de controlo à chegada que desempenhava.

Rui Gomes, director da Escola, confirmou ao DIÁRIO que a funcionária em causa foi de imediato isolada, sendo prática, com todos os alunos, professores ou funcionários, "mal exista alguma indício ou suspeita, os envolvidos não venham à escola, ou, estando cá, sejam dispensados das suas actividades".

Escudando-se nas orientações das autoridades de saúde, o professor deu conta de apenas foram identificadas as pessoas com as quais a funcionária teria tido contacto sem máscara. Esses contactos terão ocorrido no bar dos alunos, onde apenas podem estar em simultâneo cinco pessoas de cada vez.

Ao que o DIÁRIO conseguiu apurar, a funcionária é um contacto próximo de um outro caso positivo já em acompanhamento pelas autoridades de saúde.

O director da 'Escola Hoteleira' pede calma aos alunos, funcionários e professores e tenta traquilizá-los, uma vez que "a situação está a ser devidamente acompanhada pelas autoridades de saúde", reforçando que serão tomadas todas "as medidas adequadas e de forma imediata, protegendo a comunidade, mas também alguma normalidade da vida escolar".