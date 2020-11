Trânsito lento em manhã de nevoeiro

O trânsito está difícil, esta segunda-feira, em várias ruas, sobretudo para chegar ao Funchal. A via rápida está entupida em vários troços na zona do Caniço e é só na zona do Funchal que o trânsito começa a ficar moderado. Desde Câmara de Lobos até ao Funchal também há registo de muitas filas de carros na via rápida.

Já na saída da via rápida em São Martinho, junto ao Laboratório Regional de Engenharia Civil, e na saída do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na zona da escola Dr. Horácio Bento Gouveia, o trânsito está complicado. Destaque ainda para a zona dos Viveiros e para alguns acessos de Santo António para o centro do Funchal.

Na Rua das Maravilhas e na Rua Luís de Camões, abaixo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, circulam muitos carros, como na Avenida do Infante.

Na envolvente do Mercado dos Lavradores e do Centro Comercial Anadia, como é costume, o trânsito está moderado. Acima, a Rua da Ribeira de João Gomes, a Rua Conde Carvalhal e a Rua Dr. Pestana Júnior são outros pontos críticos.

A 5 de Outubro e a 31 de Janeiro estão com trânsito intenso e a Avenida do Mar é outra das zonas complicadas.

Outra sítio crítico é a Rua das Virtudes, sobretudo próximo à rotunda junto à Padaria Sésamo dos Barreiros. A Rua Dr. Pita também regista afluência até à Quinta Magnólia.

Há também indicação de muitos carros na Estrada da Boa Nova.