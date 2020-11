Recorde de 23 novos casos na Madeira

A Madeira registou esta quarta-feira o recorde de novos casos diários. São 23 os positivos a reportar (13 casos importados provenientes do Reino Unido (4), Alemanha (4), Região de Lisboa e Vale do Tejo (3), Polónia (1) e outro da República Checa), sendo que os restantes 10 são de transmissão local associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados.

Segundo o boletim epidemiológico do IASaúde, seis dos casos de transmissão local identificados hoje dizem respeito a crianças com idade até dois anos, que frequentavam dois infantários, um no concelho do Funchal e outro em Câmara de Lobos. Estes estabelecimentos já se encontravam com planos de contingência activos por identificação de casos ou contacto com casos positivos.

Outro caso confirmado diz respeito a um profissional do Serviço de Saúde. A investigação epidemiológica está em curso, tendo sido determinado o isolamento profilático de quatro profissionais em dois serviços.

Por outro lado, há mais três casos recuperados a reportar. A Região passa a contabilizar 475 casos 'curados' e 162 casos activos, dos quais 74 são importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 88 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 57 são não-residentes e 105 são residentes na Madeira.

Casos Confirmados Casos Recuperados Casos Activos Óbitos 639 475 162 2

Quanto ao isolamento dos casos activos, 36 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 122 em alojamento próprio e quatro pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19.

No total, há 117 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, quatro provenientes da operação de rastreio implementada no aeroporto da Madeira e 113 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. As investigações epidemiológicas estão em curso.