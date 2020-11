Turma da pré-escolar da Escola da Corujeira em isolamento

Uma turma de pré-escolar da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Corujeira, no Campanário, está a partir desta quinta-feira, em isolamento profilático, depois de o pai de uma das crianças ter testado positivo para a covid-19, sabe o DIÁRIO. As crianças receberam orientações das autoridades de saúde para ficarem em casa até à próxima segunda-feira.

Também um aluno do 1.º Ciclo da mesma escola recebeu indicações das autoridades da Saúde para ficar confinado a partir de hoje, por ser um contacto próximo desse caso positivo.

As orientações das autoridades da Saúde estenderam-se ainda a um outro estudante da Escola do 2.º e 3.º Ciclo do Campanário, por ser familiar deste caso positivo e que também ficará em isolamento até indicações em contrário por parte do IASaúde.

As unidades escolares activaram os Planos de Contingência.