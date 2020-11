Madeira regista 14 novos casos, sendo 12 de transmissão local

O boletim epidemiológico da Madeira regista, esta quinta-feira, mais 14 novos casos positivos de covid-19, sendo 12 de transmissão local. Quanto aos casos importados, são provenientes da Venezuela e dos Açores.

Quanto aos casos de transmissão local, a maioria está associada a casos positivos anteriormente identificados e dois novos casos estão associados a um caso importado também identificado hoje. No entanto, há duas situações em que os contactos estão ainda em identificação.

Há a assinalar que um dos casos de transmissão local identificados hoje diz respeito a um profissional de saúde do Serviço de Saúde da RAM, EPERAM, com associação a um caso positivo já identificado.

Tendo em conta que se registam 9 recuperados, o número de casos activos cifra-se nos 167, dos quais 67 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 100 são casos de transmissão local. Entre os 'positivos', , 50 são não-residentes e 117 são residentes na RAM.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 37 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 125 em alojamento próprio e 5 pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19, mais uma do que ontem.

O boletim refere ainda que 112 novas situações encontram-se hoje em estudo pelas autoridades de saúde, sendo 3 provenientes da operação de rastreio implementada no aeroporto da Madeira e 109 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24.