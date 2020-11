RIR preocupado com estado das estradas no Funchal

O Partido RIR esteve hoje no Beco dos Álamos e constatou que as queixas dos moradores em relação ao estado do beco, "são mais do que justas".

"As obras ali realizadas, já hà algum tempo (vários meses), continuam por acabar e como se não bastasse, a degradação aumenta a cada dia que passa, com maior evidência nos dias de chuva. A Câmara Municipal não tem tido uma postura de responsabilidade em relação a estas vias, bem como a muitas outras espalhadas pela cidade, nesta matéria a Câmara Municipal tem falhado e muito" escreve o partido em comunicado.

O RIR acusa a Câmara Municipal de pagar "milhares de euros pelo conserto de estragos em viaturas, causados pela degradação das estradas, ou por anomalias nas tampas das adufas, o que pode ser provado com a leitura das actas das reuniões semanais da Câmara". E afirma que "os milhares de euros gastos em consertos, poderiam ser usados na pavimentação e melhoramento dos caminhos, pois os moradores desta e de outras vias de circulação, pagam os seus impostos, tendo assim o direito de ter as vias de circulação automóvel em condições".

De acordo com o RIR, os moradores queixam-se que em dias de chuva a lama que está nos buracos é projectada para os carros, que ficam também com a suspensão estragada por circularem na zona.

"O RIR alertou os moradores, que têm direito ao reembolso do valor dos estragos por parte da Câmara Municipal, sempre que estes ocorram na via pública, bastando que se faça participação na PSP, que se tire foto do incidente e se possível apresente testemunhas" e "desafia as pessoas a fazerem este tipo de reclamação, uma vez que, os estragos causados nos automóveis, provocados pelo mau estado das estradas são muitos e não são da responsabilidade dos automobilistas".