Sexta-feira com trânsito lento

Bom dia.

Hoje, o trânsito já está em mais locais do que o usual a esta hora, como na via rápida, sentido Câmara de Lobos/Funchal, sobretudo na zona do Areeiro.

A saída da via rápida perto do Hospital Dr. Nélio Mendonça e da Escola Dr. Horácio Bento Gouveia é outro dos sítios com muitos carros, bem como, mais abaixo, a Rua das Maravilhas e a Avenida Luís de Camões.

No túnel da Estrada Jaime Ornelas Camacho também se concentram muitos automóveis

Difíceis, estão também as saídas da via rápida na Pena e em São Martinho, junto ao Laboratório Regional de Engenharia Civil.

Na Estrada Monumental, o trânsito concentra-se sobretudo perto da rotunda, na Praça Assicom.



As filas estendem-se ainda pelo Caminho das Romeiras, Caminho da Igreja, Caminho de Santo António, Avenida da Madalena e Caminho dos Álamos.

Conte com trânsito moderado na Avenida do Infante e na Avenida do Mar.

Mesmo no centro do Funchal, é na Rua 5 de Outubro e na 31 de Janeiro que se notam mais carros assim como nas ruas próximo ao Mercado dos Lavradores, como a Rua do Visconde Anadia, Rua do Brigadeiro Oudinot e na Rua da Infância.

Mais acima, a Rua Conde Carvalhal está concorrida.