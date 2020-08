Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 18 de Agosto

O Conselho Consultivo de Economia, órgão independente da Secretaria Regional de Economia, com direcção executiva a cargo da ex-presidente da ACIF e empresária, Cristina Pedra, dá continuidade ao ciclo de reuniões sectoriais 'Ouvir para Decidir', pelas 11 horas, no auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo. A sessão de abertura ficará a cargo do secretário regional de Economia, Rui Barreto.

A CDU realiza, pelas 11 horas, junto à Câmara Municipal de Santa Cruz, uma iniciativa política sobre o direito à água de rega.

A Associação para Desenvolvimento de Santo António promove, pelas 12 horas, uma acção de limpeza florestal, no Caminho do Lombo Jamboeiro. A iniciativa conta com a presença da secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, e com a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar.