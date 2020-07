Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 28 de Julho

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebe, pelas 11 horas, no Palácio de São Lourenço, para apresentação de cumprimentos de despedida, o representante da Região Autónoma da Madeira no Conselho Directivo da Ordem dos Médicos Dentistas, Gil Fernandes Alves.

A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde realiza, pelas 10h30, uma iniciativa para solicitar à Secretaria Regional da Saúde a actualização dos dados do Microsite da Transparência para ter noção do real impacto do covid-19 no Serviço Regional de Saúde. Esta iniciativa acontece junto à Secretaria da Saúde e a porta-voz da iniciativa será Carolina Cardoso.

O secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, associa-se às comemorações do Dia Mundial Contra as Hepatites na região. Uma iniciativa do Serviço de Saúde da RAM através dos serviços de gastrenterologia e das doenças infecto-contagiosas. No final da manhã, às 12 horas, Pedro Ramos realiza uma visita ao rastreio à hepatite C, a decorrer, no Hospital Dr. Nélio Mendonça e às 14h30 participa numa videoconferência, alusiva a esta data onde serão apresentados os resultados preliminares do programa FOCUS na Madeira.

Às 09 horas, realiza-se a Reunião Plenária N.º 70, na Assembleia Legislativa da Madeira.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside, pelas 12 horas, à reunião da conferência dos representantes dos partidos, na Assembleia Legislativa da Madeira.

No âmbito das actividades de formação do Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército, que recentemente juraram Bandeira, o Regimento de Guarnição N.º3 vai realizar uma sessão de demonstração de ruídos, entre as 20 horas e as 22h00, englobando disparos com diversas armas e rebentamentos. As actividades decorrerão na carreira de tiro e no campo de futebol do RG3, em São Martinho.