O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 12 horas, em Câmara de Lobos, no sítio do Carmo, as obras, agora concluídas, de reparação da cobertura do Estádio Municipal. A obra teve um prazo de execução de 90 dias e ascendeu aos 240 mil euros.

A Assembleia Legislativa da Madeira leva a cabo, pelas 12 horas, a deliberação electrónica da 7.ª Comissão Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego.