Eco Maratona I permite recolher uma tonelada de resíduos

A Eco Maratona I, uma iniciativa organizada pelo Teatro Metaphora – Associação Amigos das Artes, no âmbito de um projecto vencedor do ‘Banco de Ideias 2020’, permitiu recolher, ontem, mais de uma tonelada de lixo, num percurso que percorreu parte da Levada do Norte, partindo do Calvário até ao Cabo Girão, e depois descendo até ao centro de Câmara de Lobos.

Foi uma caminhada “que podia ter sido como tantas outras”, mas foi bem diferente, começa por explicar o presidente do Teatro Metaphora, José Barros, lamentando que a problemática ambiental continue a ser um parente pobre ao nível do investimento regional.

“É certo que muita coisa tem sido feita. Mas, e no dia em que a Madeira voltou a receber o galardão de ‘Melhor Destino Insular do Mundo’, pela sétima vez, não se compreende como é que alguns cidadãos continuam com comportamentos desta natureza. O melhor destino insular do mundo tem muito por melhorar”. José Barros, presidente do Teatro Metaphora

O responsável pela associação, que anualmente recebe centenas de voluntários e tem feito por se diferenciar na área das questões ambientais, deixa inclusive um desafio a outros grupos, de caminheiros ou individuais, associações ou clubes.

"Todos contam neste desafio pelo ambiente. Chegamos ao final do dia com um sentimento de dever cumprido e orgulhosos de poder fazer parte da mudança que queremos ver em todos os que percorrem as nossas serras, praias ou ruas…”.

Começamos a caminhada de saco vazio e rapidamente, demasiado rápido, tínhamos o saco cheio. Lixo, infelizmente, não faltou. No global, recolhemos aproximadamente uma tonelada de resíduos. Plástico. Muito plástico! E vidros, tecidos, garrafas, caricas.”

Acrescentar que esta iniciativa destinada a jovens residentes no concelho de Câmara de Lobos, mas aberta à população em geral, terá continuidade, com mais percursos para limpar, em dias previamente definidos.

De reter que todos os participantes cumpriram as recomendações das autoridades de saúde.