Resíduos sólidos em Santa Cruz com investimento de 1,8 milhões de euros

A Câmara Municipal de Santa Cruz vai investir 1,8 milhões de euros na recolha de resíduos sólidos no concelho, para aquisição de 12 viaturas novas, uma delas com grua, e uma com caixa aberta para recolha de monstros, seis contentores ecocentro, uma viatura de transferência, uma estação de transferência, um compactador estático e três contentores fechados e funil de descarga, seis mil ecopontos domésticos, 10 oleões e cinco ilhas ecológicas.

As novidades foram hoje anunciadas pelo presidente Filipe Sousa, que, acompanhado pela vereadora Élia Ascensão, que tem a tutela da secção de Resíduos Sólidos, realizou um pequeno encontro pela manhã com os trabalhadores da recolha de lixo, tendo depois acompanhado um dos circuitos.

Parte destes novos equipamentos já deram entrada na autarquia, sendo que os restantes estão prestes a ser entregues.

O autarca explicou que só agora estes investimentos são possíveis, já que “a 'casa' está mais arrumada e o pagamento da dívida e consequente recuperação permitem começar a olhar para as prioridades”.

De resto, sublinhou que esta é uma forma de valorizar quem trabalha, mas também uma forma de melhorar um serviço que é prestado à população.

Filipe Sousa fez questão de salientar que tem “muito orgulho” nos trabalhadores da recolha selectiva de resíduos, pois reconhece não apenas o “árduo trabalho” que desempenham, mas também a forma dedicada e profissional como se entregam à tarefa de recolher o lixo que toda a sociedade produz.