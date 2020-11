Vai faltar água no Caminho de Santo António

Devido a uma intervenção na rede, o abastecimento de água potável será afectado amanhã à noite no Caminho de Santo António, no Funchal.

De acordo com nota da Autarquia, esta terça-feira, 3 de Novembro, entre as 21 horas e as 6h da madrugada, não haverá água em diversos arruamentos, nomeadamente:

- Caminho de Santo António (Rua das Maravilhas até à Travessa Cruz de Carvalho);

- Rua das Maravilhas (Caminho Santo António até à Calçada da Cabouqueira);

- Rua da Encosta do Pico de São João;

- Rua da Levada de São João;

- Travessa da Levada de São João;

- Calçada da Cabouqueira;

- Rua dos Ilhéus;

- Rua do Jasmineiro;

- Rua Tenente Coronel Sarmento;

- Rua Infante Santo;

- Avenida do Infante – faixa norte.