Entre as 9 e as 12 horas de amanhã, sexta-feira, dia 14 de Agosto, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água do Caminho da Ladeira, em Santo António, que irá afectar o abastecimento no arruamento em causa, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF) em comunicado de imprensa.

Na mesma nota, a autarquia agradece antecipadamente a "compreensão de todos" pelos inconvenientes causados.