C.A.S.A e CRIAMAR ganham sede no Caniço

As associações C.A.S.A. e Criamar já têm sede em Santa Cruz para o desenvolvimento de várias actividades de apoio à população. A cedência do edifício da antiga Junta de Freguesia do Caniço, por um período de cinco anos, foi hoje oficializada pela Câmara Municipal de Santa Cruz, em parceria com a Junta de Freguesia do Caniço.

Filipe Sousa agradeceu às duas associações e lembrou que a autarquia estará “sempre disponível para apoiar”, lembrando os apoios ao movimento associativo, cujas candidaturas vão abrir em breve. O autarca sublinhou, ainda, que as actividades das duas associações vão ao encontro daquela que é uma área que tem sido central na política autárquica: o social.

João Carlos Abreu destacou a importância de alimentar a alma, e sobretudo fazer a diferença junto das gerações mais jovens, que serão o futuro, referindo que será junto das crianças e jovens que a CRIAMAR continuará a trabalhar também no Caniço.

Milton Teixeira, presidente da junta, elogiou não só o trabalho do C.A.S.A, que já beneficia muitas famílias, realçando que a CRIAMAR vem “colmatar uma carência de ocupação de tempos livres”, naquele que sempre foi um dos objetivos a que se propôs.

Por último, Sílvia Ferreira, do C.A.S.A, considerou a cedência daquele espaço uma “mais-valia” para o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e sublinhou que partilhar o espaço com a CRIAMAR é também “uma forma de criar sinergias e de colmatar um apoio às crianças e jovens” que existem nos agregados familiares que já estão a ser apoiados.

O C.A.S.A. - Centro de Apoio aos Sem Abrigo – pretende realizar acções de solidariedade, através de apoio, alimentação e alojamento a pessoas desfavorecidas ou em situação de fragilidade social. O projecto 'CASA Amiga Caniço' tem permitido a distribuição diária de refeições às famílias em situação de vulnerabilidade, enquadramento que se agravou com o atual cenário pandémico.

Por sua vez, a CRIAMAR - Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio de Crianças e Jovens, vai desenvolver no futuro Polo de Actividades do Caniço, um espaço de trabalho ao serviço do ensino artístico, numa vertente multidisciplinar e de inclusão social que visará, igualmente, o desenvolvimento de atividades nas áreas de: Artes Plásticas, Literatura, Botânica, Desporto, Formação Pessoal e Social.