Em dia de aniversário, o presidente do município do Porto Moniz, anunciou a requalificação da sede Clube Desportivo e Cultural. O socialista Emanuel Câmara foi à celebração e não foi de mãos abanar prometendo melhorar as instalações. A escola da Levada Grande que também acolhe serviço de Centro de Dia.

"Olho para os clubes do concelho não como um custo, mas sim como um parceiro que oferece uma variedade de opções desportivas à população do nosso concelho" Emanuel Câmara, presidente da Câmara do Porto Moniz e antigo atleta do CDCPM

Por sua vez, Sérgio Correia, que tomou posse como presidente da agremiação nortenha há cerca de um mês, também aproveitou os 42 anos do clube para anunciar que a instituição irá participar na “2ª Divisão do Campeonato Nacional de Futsal”.

Dois momentos aplaudidos pela massa associativa presente que vê a agremiação dar passos na consolidação do património e do fomento da actividade desportiva.