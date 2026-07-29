CTT mantêm foco estratégico inalterado para 2026

Os CTT mantêm o foco estratégico inalterado para este ano, que inclui reforçar a plataforma ibérica de logística para comércio eletrónico e aprofundar o envolvimento com os clientes do Banco CTT.

O lucro dos CTT caiu no primeiro semestre 41,6%, face a igual período de 2025, para 12,9 milhões de euros, influenciado pela redução do resultado EBIT e pela evolução dos resultados financeiros.

Na sua perspetiva para 2026 ('outlook'), os CTT referem que "o foco estratégico" mantém-se inalterado: "reforçar a sua plataforma ibérica de logística para comércio eletrónico, integrar a Cacesa e a DHL Parcel Portugal e operacionalizar a parceria de joint-venture, melhorar a produtividade da área de Correio e Serviços e aprofundar o envolvimento com os clientes do Banco CTT".

Os CTT "antecipam um crescimento dos volumes de CEP [Correio Expresso e Encomendas] entre médio e elevado de um dígito no segundo semestre, suportado pela tendência estrutural do comércio eletrónico na Península Ibérica e pela diversificação de clientes".

A empresa revê as suas metas para este ano e espera alcançar agora um resultado EBIT recorrente de 105 a 110 milhões de euros em 2026, excluindo as atividades não CEP do segmento de Soluções de 'e-commerce'.

Os Correios apontam ainda que a visibilidade sobre o desalfandegamento "permanece temporariamente reduzida, com a Cacesa afetada por alterações regulatórias e pela volatilidade de curto prazo dos fluxos transfronteiriço".

Destacam ainda que "os principais riscos para esta perspetiva" incluem a evolução dos volumes desalfandegados pela Cacesa, o impacto do pós-de minimis [limite de valor abaixo do qual as mercadorias importadas estão isentas de impostos ou taxas aduaneiras] nos volumes de CEP, a futura taxa europeia de tratamento aduaneiro, os custos dos combustíveis num contexto de instabilidade geopolítica e um risco de execução mais elevado num ambiente de negócio mais volátil".

Apesar "do ambiente operacional desafiante em torno da Cacesa, os CTT esperam atingir um EBIT recorrente consolidado entre 115 e 125 milhões de euros" este ano.

Em 21 de julho, os CTT divulgaram a receção de uma manifestação de interesse não vinculativa relativa ao Banco CTT, "permanecendo incerto qualquer eventual desenvolvimento futuro", referem.