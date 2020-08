Choque em cadeia fez três feridos no Caniço

Um acidente envolvendo três viaturas, no túnel da Abegoaria, no sentido Santa Cruz - Funchal, na via rápida no Caniço, provocou ferimentos ligeiros em três pessoas.

O sinistro ocorreu por volta das 17h15 e mobilizou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que, por precaução, transportaram ao hospital um mulher e um bebé com cerca de um ano.

Também os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local, tendo socorrido um jovem de 27 anos com queixas na zona lombar.