APAF pede esclarecimentos a Pedro Proença sobre áudios a criticar arbitragem

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) apelou ontem ao esclarecimento claro "do contexto, conteúdo e o motivo das declarações" do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, sobre a arbitragem, divulgadas através de áudios.

Através de um comunicado, a associação dos árbitros portugueses manifestou-se surpresa e preocupada com os "áudios divulgados publicamente, nos quais são atribuídas ao atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol declarações depreciativas sobre a qualidade dos árbitros do futebol profissional".

"A APAF condena de forma inequívoca este tipo de discurso que coloca em causa a competência, a credibilidade e a dignidade de uma classe que trabalha diariamente com enorme profissionalismo. Os árbitros portugueses têm demonstrado, ao longo dos anos, uma capacidade amplamente reconhecida pelas nomeações para as principais provas internacionais, de seleções e de clubes", pode ler-se na nota.

Desta forma, espera que Pedro Proença "esclareça de forma clara o contexto, o conteúdo e o motivo das declarações atrás referidas, relativas aos árbitros portugueses, proferidas quando ocupava outro importante cargo no futebol em Portugal".

Os áudios de conversas privadas vazaram ontem nas redes sociais, nos quais o atual presidente da FPF critica o nível dos árbitros em Portugal, recorda os muitos processos judiciais do Benfica e fala também de forma pouco simpática sobre José Fontelas Gomes, atual vice-presidente da FPF.