CRIAMAR iniciou um 'Bairro em Movimento'

A CRIAMAR – Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens, em parceria com a Junta de Freguesia de São Gonçalo e com o apoio da Agência da Madeira da União de Créditos Imobiliários iniciaram hoje de forma oficial a construção de um mural no Campo de Futebol Professor Luís Pereira, equipamento desportivo este afecto ao bairro.

'Bairro em Movimento' é o tema da obra, "fazendo alusão não só ao movimento se se configura como o mais recente projecto social da CRIAMAR e que visa a inclusão pelas artes plásticas, sendo que a construção deste mural deverá contar com a participação de toda a população do bairro bem como todos quantos se quiserem associar. Aliás, hoje pela manhã já várias crianças e alguns adultos começaram a dar forma ao mural. Perspectiva-se que a obra esteja concluída no final do mês de Agosto e todos poderão acompanhar o desenvolvimento da mesma através do facebook da CRIAMAR", adianta a associação em nota informativa.

A Associação CRIAMAR está presente no Bairro Social de São Gonçalo desde 2014, tendo um dos seus polos de actividades – Escola do Conhecimento/Biblioteca Comendador Manuel Pestana, aberto desde 2017 e onde se desenvolvem atividades diárias nas áreas de cidadania, botânica, desporto, artes plásticas, literatura, estudo acompanhado. Igualmente neste espaço está sediada a 'Biblioteca Comendador Manuel Pestana”' – uma das maiores bibliotecas comunitárias da Região Autónoma da Madeira.