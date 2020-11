Tome nota da Agenda desta sexta-feira

- O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, visita, Às 09h30, o Atelier de Design e Arquitetura de Interiores Nini Andrade Silva.

- O Juntos pelo Povo aborda a temática da energia numa acção política marcada para as 10h, em frente ao mercado de Santa Cruz.

- O PCP realiza às 11h, junto ao Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, à Rua Elias Garcia 14, no Funchal uma acção política para denunciar o chumbo do PSD e do CDS ao apoio às pessoas idosas.

- O Grupo Parlamentar do CDS aborda assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, às 11h00, no Caniçal, na rotunda que dá acesso à Zona Franca. O líder parlamentar do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca e a deputada Ana Cristina Monteiro irão prestar declarações no local referido.

- A Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação da Região Autónoma da Madeira reúne-se com o Comando Regional da PSP. O encontro está marcado para as 11 horas, no Comando Regional da PSP e contará com a presença do Presidente da APD Madeira, Filipe Rebelo e do Chefe da Esquadra de Trânsito do Funchal, Chefe Marcelino.

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, a Horários do Funchal – Transportes Públicos, S.A. A empresa detida pela Região em 95% tem em curso um plano de investimentos para a renovação da frota até ao final de 2022.

- O grupo parlamentar do PSD reúne-se com o Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, à Rua Elias Garcia 14. Às 12h30, serão prestadas declarações à comunicação social.

- O Grupo Parlamentar do Partido Socialista Madeira promove pelas 17 horas, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, uma conferência de imprensa com o presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo.

- O primeiro concerto do projecto Parlamento Musical, a cargo da fadista Sofia ferreira, realiza-se às 21h30, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. A entrada é gratuita mediante reserva por email, e os 50 lugares disponíveis já estão esgotados.

- 20 de novembro, comemoram-se mais de 30 anos da adoção da Convenção dos Direitos da Criança, pela AG das Nações Unidas.