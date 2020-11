Mais uma turma da escola do Caniço em confinamento devido à Covid-19

Há, esta quinta-feira, mais uma turma da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniço em confinamento, confirmou a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

Na origem deste isolamento profilático preventivo está o contacto de um aluno com um caso de Covid-19 confirmado.

À semelhança do que aconteceu em situações semelhantes nas últimas semanas, neste e noutros estabelecimentos de ensino, o Conselho Executivo implementou as medidas previstas no seu plano de contingência para este novo coronavírus.