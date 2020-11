Rita Andrade nomeada presidente do IASaúde

Rita Andrade é, oficialmente, a presidente do Instituto de Administração da Saúde, também conhecido por IASáude.

A nomeação foi hoje publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM). O despacho da presidência do Governo Regional e da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil nomeou ainda Rubina Nunes Silva e Freitas para o cargo de vice-presidente do IASaúde e Bruno Alexandre Ornelas de Freitas e Martinho Gouveia da Câmara, na qualidade de Vogais do Conselho Directivo do Instituto de Administração da Saúde.

Pedro Ramos exonera Rita Andrade Rita Andarde, ex-secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, foi exonerada do cargo de Adjunta do Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil.

A nova orgânica do IAsaúde engloba ainda a criação de uma Direcção Regional de Saúde que será liderada por Herberto Rúben Câmara Teixeira de Jesus. O profissional foi nomeado Director Regional da Saúde, cargo de direcção superior de 1.º grau.

Bruna Raquel Figueira Ornelas de Gouveia passa a exercer o cargo de Subdiretor Regional da Saúde, cargo de direção superior de 2.º grau.