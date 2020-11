Político madeirense já fez 29 testes à Covid-19

É um dos destaques de capa da revista Sábado desta semana e analisa os "recordistas de exames". O deputado do PS à Assembleia da República, Carlos Pereira, está na dianteira com 29 testes à covid-19 já realizados, um por semana, desde Maio, contou à revista. O treinador do Marítimo, Lito Vidigal, é outro a aparecer no 'top' 5 de testes com a zaragatoa.

A Sábado destaca ainda:

- "A rede de cunhas e favores de Salazar"

- "Caso do hidrogénio: MP gravou conversas entre Galamba e Siza Vieira"

- "Especialistas identificam uma tendência: Pandemia aumentou número de partos em casa"

Visão:

- "RNA: A terapia que nos devolve a esperança"

- "António Damásio: 'Só porque somos espertos e bem-educados não significa que tenhamos sempre razão"

- "As recordações de Obama: Da infância até à Casa Branca"

Correio da Manhã:

- "Limite de 7500 euros castiga restaurantes: Prejuízo de milhões com apoio de tostões"

- "Pai acusa madrasta do homicídio de Valentina"

- "Cristina tira 9 mil Euro por mês a Fátima Lopes"

- "Conluio com espanhóis força a OPA de Mário Ferreira: CMVM obriga a oferta de compra sobre a dona da TVI"

- "Guimarães: Gang saca 400 mil Euro em dez roubos"

- "Tancos abre crise no Ministério Público"

- "Legionela no Norte: Unidade da Longa Vida suspeita do surto mortal"

- "Castelo Branco: Autarca desconhece lei em negócios de família"

- "Coimbra: Pede foto de menina despida e é absolvido"

- "Contrato milionário: Diretor troca Benfica por Roma"

- "Processo ao FC Porto: Maxi Pereira exige 1,2 milhões"

- "Contra Sacavenense: Amorim mantém espinha dorsal"

Público:

- "Farmácias fazem testes rápidos para detetar covid-19 à margem das regras"

- "IRS: Isenção pode chegar a mais 20 mil pessoas com baixos salários"

- "Profissionais do SNS estão impedidos de se despedirem durante o estado de emergência"

- "Orçamento: PS quer saber quanto custam as propostas do PSD"

- "Ensino Superior: Nova reduziu salário dos professores convidados"

- "Moçambique: Jihadistas estão a preparar ataque em Cabo Delgado"

- "'Toy Story', 25 anos: O filme que mudou o cinema de animação"

- "Bem-estar: Potenciadas pela pandemia, as consultas de psicologia 'online' estão a aumentar"

- "Estudo: Gastam-se 146 milhões de euros por ano com a doença inflamatória intestinal"

Jornal de Notícias:

- "Passes de Porto e Lisboa vão poder ser usados no táxi"

- "Fronteiras concelhias fechadas nos dois fins de semana alargados"

- "Covid-19: Governo prepara distribuição da vacina já em janeiro"

- "Patentes: Comandante da GNR quer duplicar número de generais"

- "DGS: depois do Avante, PCP negoceia medidas para Congresso"

- "Confinamento: Tribunal diz que detenção de emigrantes foi ilegal"

- "Liga: Grandes com ritmo louco até ao fim do ano"

- "FC Porto: Conceição abre a porta a Hulk"

- "Mariza: 'Não me considero fadista'"

- "Longa Vida e Ramirez suspeitas de espalhar legionela"

Jornal i:

- "Entrevista a Mónica Fonseca, médica de família e dirigente da Ordem dos Médicos: 'Há utentes que me preocupam mais do que certos idosos'"

- "Governo trava saídas de profissionais necessários nos hospitais"

- "Sem-abrigo: Associações em pé de guerra pelos apoios da Câmara de Lisboa"

- "Sindicato cria protesto e leva 207 bonecos para escola da PSP

- "Joana Mortágua escreve sobre João Miguel Tavares e a falta de princípios"

- "CMVM obriga Mário Ferreira a lançar OPA sobre Media Capital"

- "Documentário nasce das ruínas da primeira comuna anarquista"

- "Morais Sarmento sobre congresso do PCP: 'Não entendemos'"

- "INE: Recuperação da economia 'mais lenta em setembro e outubro'"

Negócios:

- "Alta tensão no 5G"

- "Orçamento do Estado: Pacote negociado com a esquerda custa mais de mil milhões"

- "Acionistas da concessão Algarve Litoral em guerra"

- "Vacina perde efeito nos mercados"

- "Comércio: Toys 'R' Us admite fechar lojas se restrições continuarem"

- "Media: CMVM obriga Mário Ferreira a lançar OPA sobre 70% da dona da TVI"

- "Automóvel: Queda de 23% não retira Portugal da elite produtora"

A Bola:

- "Vieira e Rui Costa assumem futebol: Tiago Pinto vai para a Roma e não será substituído"

- "Taça dos sonhos: Reportagem com os adversários dos três grandes"

- "FC Porto: Maxi põe SAD em tribunal"

- "Conceição abre a porta a Hulk"

- "Sub-21: Portugal-Países Baixos (2-1): Venha o Europeu"

Record:

- "Joguem sem limites: Adversários dos grandes na Taça"

- "Benfica: Revolução no Seixal: Saída de Tiago Pinto para a Roma implica mudanças profundas"

- "Sporting: Tabata está de volta"

- "FC Porto: Maxi Pereira reclama 1,2 MEuro"

- "SP Braga: Francisco Moura acaba a época"

- "Entrevista: Borevkovic: 'Vou render bom dinheiro ao Rio Ave'"

- "Europeu Sub-21: Portugal-Holanda (2-1): Bis de Fábio Vieira"

O Jogo:

- "Cubillas conta como foi: Antigo craque peruano estreou-se pelo FC Porto em 1974 frente à CUF, atual Fabril, próximo adversário dos dragões na Taça"

- "Portugal-Países Baixos (2-1): Fábio Vieira aponta futuro brilhante"

- "Benfica: Lucas Veríssimo inflaciona"

- "Sporting: 'Interessados dispararam': Aposta na formação leva mais jovens à procurar os leões"

- "Braga: Época acabou para Moura"

- "Moreirense: César Peixoto com covid-19"