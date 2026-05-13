Confrontos entre militares e militantes no Paquistão fazem 12 mortos

O Exército do Paquistão informou hoje que cinco soldados morreram, incluindo um major, em confrontos com insurgentes de um grupo separatista na província do Baluchistão (sudoeste), que sofreram sete baixas.

As forças de segurança lançaram uma operação no distrito de Barkhan, na província, para expulsar os insurgentes que Islamabade alega serem apoiados pela Índia, segundo a mesma fonte.

O Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), um grupo separatista da província, emitiu um comunicado onde afirma que os seus combatentes atacaram as tropas, desencadeando um tiroteio.

O Baluchistão - a maior, mas menos populosa província do Paquistão, rica em recursos naturais - enfrenta há muito uma insurgência de grupos separatistas, bem como ataques dos talibãs paquistaneses.

O BLA, que os Estados Unidos designaram como organização terrorista em 2019, tem levado a cabo inúmeros ataques contra as forças de segurança e civis na província nos últimos anos.

Os militares descreveram os militantes mortos como membros do "Fitna al-Hindustan", termo utilizado pelas autoridades paquistanesas para se referirem aos insurgentes apoiados pela Índia.

A Índia negou repetidamente apoiar grupos militantes dentro do Paquistão.