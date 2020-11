Tome nota da Agenda desta sexta-feira

- O Grupo Parlamentar do PS-M promove, pelas 10 horas, junto ao Marina Shopping (de frente para a Loja do Cidadão), uma conferência de imprensa que terá como porta-voz o deputado Sérgio Gonçalves.

- A CDU apresenta, às 10h15, as prioridades para o Orçamento e Plano da Câmara Municipal do Funchal para 2021.

- O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, visita às 11 horas, a Quinta da Saraiva, um empreendimento de agroturismo em Câmara de Lobos cujo projecto foi apoiado pela Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA), no âmbito de Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020).

- O Grupo Parlamentar do CDS-PP aborda, às 11 horas, assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa Regional. As declarações estarão a cargo de António Lopes da Fonseca e da deputada Ana Cristina Monteiro.

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inicia, às 11h30, uma visita à PKF MadConta, à Rua Ivens – Edifício D. Mécia, 2º andar, no âmbito do ciclo de visitas a empresas.

- O grupo parlamentar do PSD realiza, às 14h30, uma conferência de imprensa em frente à Câmara Municipal do Funchal.

- A Câmara Municipal de Santa Cruz realiza a sua Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, às 14h30, na Sala de conferências do Hotel Vila Galé.

- A Praça do Município acolhe, às 16 horas, a abertura da Edição Especial da Feira do Livro do Funchal, que terá como tema ‘Livros e Direitos’ e será dedicada à Convenção dos Direitos das Crianças. A organização pertence à Câmara Municipal do Funchal.

- A concelhia do CDS Câmara de Lobos aborda, pelas 16h30, assuntos de interesse municipal numa iniciativa política em frente à Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

- Hugo Amaro lança, às 18 horas, o Livro ‘Nininha’, numa cerimónia marcada para o Teatro Baltazar Dias.

- O centro cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, volta a acolher, pelas 21h30, ao ‘Encontro com o Cinema’, através da exibição do filme ‘Ao Correr do Tempo’.