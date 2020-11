A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas já está na África do Sul para uma visita de três dias e onde leva na bagagem apoios sociais para diferentes instituições de solidariedade social, conforme o DIÁRIO dá conta hoje na sua edição impressa e onde Berta Nunes, numa entrevista alargada, fala em detalhe sobre esta visita, e que já motivou algumas reacções, uma das quais do próprio director regional das Comunidades e da Cooperação Externa (veja aqui).

Mas também do Conselheiro das Comunidades Madeirenses, José Nascimento que diz aproveitar a deslocação da governante para abordar um conjunto de assuntos, sobretudo questões ligadas com ajudas que no seu entender devem ser “trabalhadas em estreita parceria no sentido em que há muita gente a passar dificuldades por causa da Covid-19”.

Uma outra questão será o regresso de muitos portugueses a Portugal. "Há cada vez mais pessoas que querem sair da África do Sul, mas a questão que se coloca é relativamente ao processo das equivalências profissionais e académicas”, explicou o advogado de carreira.

Paralelamente a ligação aérea directa entre Lisboa e Joanesburgo pela TAP será discutida, um dossier que Nascimento diz estar pendente “há mais de sete anos”, adiantou, de resto, a governante reunir-se-á hoje com representantes da comunidade portuguesa local, como conselheiros das Comunidades Portuguesas e responsáveis do movimento associativo.