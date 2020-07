Tome nota da Agenda desta sexta-feira, 24 de Julho

- O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove pelas 11h00, na Placa Central do Funchal, junto à estátua de Gonçalves Zarco, uma conferência de imprensa. A iniciativa terá como porta-voz o deputado Paulo Cafôfo.

- O Comando Operacional da Madeira inaugura, às 10h30, o novo Centro de Operações e de Imposição de Condecorações a entidades Madeirenses, presidida pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, e com a presença do Presidente da Assembleia Legislativa da RAM, o Presidente do Governo Regional e o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

- À mesma hora, a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, preside, no auditório do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, à cerimónia de assinatura de Contratos de Concessão de Incentivos, no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego – CRIEE.

- O Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, recebe, pelas 11h45, a Conselheira Madeirense pelo Brasil, Cátia Ornelas. A reunião decorrerá nas instalações da Direcção Regional e terá declarações por volta das 12h30.

- O Grupo Parlamentar do PSD, realiza, às 12 horas, uma conferência de imprensa, na baía de Câmara de Lobos, junto à zona de varagem das embarcações de pesca.

- Às 14h50, realiza-se a Cerimónia de Juramento de Bandeira do 5.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército, que iniciou a formação a 22 de junho no Regimento de Guarnição N.º 3. Atendendo à situação epidemiológica da COVID-19 em que vivemos, a cerimónia decorrerá em moldes diferentes do antecedente, sendo naturalmente mais curtas.

- Arranca às 19 horas, a primeira iniciativa do ‘Summer Sounds’, projeto de concertos do Governo Regional, que acontece no Museu de Fotografia da Madeira- Atelier Vicente´s.

- O Saxofonista Basílio anima a noite de sexta-feira no Terreiro, na Rua Imperatriz D.ª Amélia, das 20h às 22 horas.