Cerca de 200 professores de ‘baixa’ na Madeira

Os números foram avançados ao DIÁRIO pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE). Em média, estão de baixa, na Madeira, cerca de 200 professores, apenas uma das situações está identificada como sendo originada pelo risco da Covid-19.

Os dados agora divulgados foram solicitados à tutela no passado dia 4 de Novembro, mas só ontem, ao final do dia, a informação foi disponibilizada, dando conta de que a incapacidade destes professores para o desempenho de funções profissionais tem origens várias, em função das quais varia, também, o período de ausência. “Acidentes em serviço, assistência a ascendentes ou descendentes, doença, doença prolongada, gravidezes de risco” foram as situações elencadas pela SRE.

“Do total de atestados médicos apresentados entre Março e a presente data apenas um tem como causa o risco para a Covid-19”, refere ainda a tutela, esclarecendo que “o risco face à Covid-19 não depende apenas da idade e cada caso deve ser ponderado 'per si' e sob adequado controle médico”.

Sem dar conta de quantos professores de ‘substituição’ existem nos estabelecimentos de ensino da Região, a Secretaria adianta que “por norma, as escolas encontram soluções de substituição de professores com atestados de curta duração, tal qual acontece para outras ausências eventuais, no quadro dos recursos docentes próprios”.

Nos casos em que se justifique uma substituição efectiva, os docentes são ‘recrutados’ através da bolsa de recrutamento, “constituída por professores que não obtiveram colocação por via dos concursos ou, se não houver disponibilidade nessa bolsa, através de oferta pública”.