Para André Barreto, director-geral da Quintinha São João, “não vai ficar tudo bem”. E não vai ficar “pelo menos no que ao sector do turismo diz respeito, depois de tudo o que aconteceu neste malfadado ano de 2020. Nem sequer vai ficar tudo igual, mas isso não seria necessariamente mau, uma vez que antes já não estava tudo bem”, manifestou o gestor na sua primeira intervenção no âmbito da conferência do ciclo ‘Pensar o futuro’, a última do ciclo iniciado em Abril. À questão ‘Vai ficar tudo bem?” André Barreto não alinha no optimismo generalizado, sobretudo por estar ciente que “a realidade mudou dramaticamente e claramente vamos ter de levantarmo-nos outra vez do que temo seja um amontoar grande de escombros que começam a aparecer um pouco por toda a ilha”, afirmou.

Na melhor das hipóteses, admite apenas que ainda “vamos a tempo de minimizar as consequências”.

Antes de traçar um cenário preocupante do sector, André Barreto, voltou a ser polémico, tal acontecera o ano passado, onde o próprio admitiu ter deixado “alguns bastante descontentes”. Nada que o incomode, fez questão de reafirmar. “Feliz ou infelizmente, descontentamentos alheios não me condicionam ou comovem. A verdade é que não tenho grande feitio para discursos redondos, não tenho necessidade de esconder o que para mim é a leitura correcta da realidade e não posso, porque tenho uma empresa para gerir e muitos postos de trabalho dependentes disso, fazer de avestruz e esconder a cabeça na areia”, manifestou logo no início da intervenção.

A conferência está a decorrer no hotel Savoy Palace, mais precisamente na Sala Vimes, e é transmitida em directo para os canais digitais do DIÁRIO (dnoticias.pt, Youtube e Facebook), assim como para o canal cabo NOS 700, e também pela TSF Madeira.