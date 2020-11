Motorista da Horários do Funchal com teste inconclusivo à Covid-19

Um motorista da Horários do Funchal teve resultado inconclusivo num teste à Covid-19 realizado no dia de hoje. A informação foi confirmada, há instantes, pelo presidente do Conselho de Administração da empresa pública.

Alejandro Gonçalves deu conta de que o motorista em causa "em dia de folga, teve alguns sintomas que podem configurar um caso de Covid-19. Foi testado, tendo o resultado sido inconclusivo". O administrador adianta, ainda, que "o referido profissional está em confinamento desde então, aguardando o resultado de novos testes".

No esclarecimento prestado ao DIÁRIO o responsável pela Horários do Funchal salienta que "ao motorista em causa, tal como a todos os motoristas da empresa, foi medida a temperatura diariamente, não tendo sido detectada nenhuma situação anómala."

Desde o dia 1 de Agosto qua a utilização de máscara é obrigatória nos transportes públicos, embora esta tenha sido uma medida implementada pela empresa desde Maio, a par da diminuição da lotação dos autocarros, da colocação de protecções junto dos motoristas ou do uso, por estes, de máscara ou viseira no desempenho das suas funções.

Isso mesmo foi, também, reforçado por Alejandro Gonaçalves.

A HF salienta que os seus autocarros são desinfetados todos os dias, dispondo ainda de álcool gel. Dispõem de cabine para os motoristas e, tal como determinado pelo Governo Regional, circulam com dois terços da lotação, com um lugar vago ao pé do motorista e, finalmente, os motoristas andam sempre de máscara. Os passageiros são, ainda, obrigados a utilizar máscara durante todo o percurso. Alejandro Gonçalves, presidente do Conselho de Administração da Horários do Funchal

Segundo o DIÁRIO apurou, esta situação já levou a que uma escola do concelho do Funchal tivesse de tomar novas medidas, de acordo com o seu plano de contingência, uma vez que está em causa um contacto próximo do aluno que frequenta esse estabelecimento de ensino.